В Прикамье за сутки выявили более 640 случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 24 октября. /ТАСС/. Свыше 640 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Пермском крае. Это очередной максимальный показатель с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 115 тыс., сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

"На 24 октября выявлено 115 090 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 642", - говорится в сообщении.

При этом больше половины случаев заражения коронавирусом медики выявили в Перми - 59,8 тыс. Показатель заболеваемости составил 4 427,8 на 100 тыс. населения, регион занимает 58-е место среди субъектов РФ. От коронавируса привились более 33% от всего взрослого населения Пермского края, одним компонентом - чуть более 849 тыс. человек, двумя - 662 тыс. человек.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. С 25 октября в Пермском крае начинаются нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября.