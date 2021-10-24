Самарская область стала четвертым регионом РФ с более 1 тыс. больных ковидом за сутки

САМАРА, 24 октября. /ТАСС/. Самарская область стала четвертым регионом России, где за сутки выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в областном правительстве со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

"24 октября зафиксировано 1 093 случая, из них 431 [зарегистрирован] в Самаре, 200 - в г. Тольятти", - рассказали в правительстве региона.

Ранее ежесуточный прирост более чем в 1 тыс. человек фиксировался только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Накануне сообщалось о 997 случаях заражения коронавирусом за сутки, при этом в начале прошлой недели было зарегистрировано около 700.

Ситуация в регионе

В связи с ростом заболеваемости в регионе с понедельника, 25 октября, устанавливаются нерабочие дни. В этот период продолжат работу медицинские и аптечные организации, а также непрерывно действующие предприятия и организации, которые имеют оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса. Организации общепита будут работать только в режиме доставки или навынос. Работать также разрешено магазинам с продуктами и товарами первой необходимости, организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и строительные работы.

В период нерабочих дней торговые центры и комплексы площадью более 2 тыс. кв. м разрешается посещать только при предъявлении паспорта и QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Аналогичное ограничение введено для граждан, желающих разместиться в гостинице и других средствах размещения. Исключение коснулось и организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций. Многофункциональные центры будут работать по предварительной записи, а ЗАГСы - в части регистрации рождения и смерти, а также в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения.

Кроме того, продолжат работу государственные и муниципальные учреждения, предприятия - по решению ответственных за них органов. Гостиницы, научные и образовательные организации и системообразующие предприятия также не будут прерывать работу. Предприятия, осуществляющие перевозку жителей и багажа общественным транспортом, включая такси, тоже не прекратят свою работу.

Темпы вакцинации в регионе растут: привито свыше 58% от плана, или более 40% населения области. Первым компонентом привились 1,33 млн человек, двумя - 1,27 млн.