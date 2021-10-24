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Пандемия COVID-19

Израиль и ОАЭ договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Соглашение предусматривает свободное передвижение граждан между двумя странами без самоизоляции и бюрократии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 октября. /ТАСС/. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в воскресенье соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации и передвижении привитых граждан между двумя странами без необходимости карантина. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Ницан Горовиц.

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"Я подписал сегодня утром с министром здравоохранения ОАЭ соглашение о "зеленом коридоре" между странами, которое предусматривает взаимное признание сертификатов о вакцинации и свободное передвижение граждан между двумя странами без самоизоляции и бюрократии", - написал глава израильского Минздрава.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала "Авраамовы соглашения" - документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем об аналогичном шаге в отношении Израиля объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном из арабских стран дипломатические отношения с еврейским государством поддерживали только Египет и Иордания.

22 ноября прошлого года кабмин Израиля ратифицировал соглашение о безвизовом режиме между еврейским государством и ОАЭ с февраля 2021 года. Однако затем отмена виз была перенесена на середину лета из-за высоких темпов распространения коронавируса.

Теги
ОАЭИзраильПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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