Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты на коронавирус

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медицинские учреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Такое решение принято правительством по итогам заседания 22 октября, список решений опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Так, согласно документу, федеральным медицинским учреждениям поручено обеспечить "проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов [в виде QR-кода или бумажного варианта, подтверждающих факт вакцинации, перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста на ковид], экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путем проведения ПЦР-исследования", - говорится в протоколе по итогам заседания.

В больницы людей будут пускать только при предъявлении QR-кода или бумажного документа о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на ковид.