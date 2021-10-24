Муратов заявил, что ответ президента РФ по "Новой газете" был абсолютно дружелюбным

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал ответ президента РФ Владимира Путина на его вопрос на пленарной сессии клуба "Валдай" абсолютно дружелюбным. Об этом он заявил на телеканале " Россия-1 ".

"Ответ вполне ожидаемый. Ответ связан с тем, что у Владимира Путина есть своя устойчивая картина мира, в ней распределено по определенным ячейкам, кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, а кто против. Но тем не менее ответ, мне кажется, был в отношении, например, "Новой газеты" абсолютно дружелюбным", - сказал он на передаче "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова на пленарной сессии клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не запрещает обладающим данным статусом вести политическую деятельность, однако получаемые ими из-за рубежа средства "должны быть окрашены". Он также обратил внимание, что в России "закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу, этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности". Президент также поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 года по 2017 год и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году этой награды удостоился Михаил Горбачев.