Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина во время ночевки в тайге

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что его удивил обогреватель, похожий на камин из сказки о Буратино, в палатке президента РФ Владимира Путина в тайге.

"Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам министра, обогреватель вызвал "живой и неподдельный веселый интерес".

"Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг. Хотя можно было бы, конечно, без всего этого. Но в любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло", - подчеркнул министр.

На вопрос, как ему удается из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу ответил, что "тут еще надо разобраться, кто кого тянет".

Шойгу рассказал Зарубину, как собиралась одна из таких экспедиций. Он показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывает об удивительных российских местах. Глава государства спросил: "Ну вот почему он сумел?" "И мы буквально на следующий год были в этом самом месте", - добавил министр.