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Пандемия COVID-19

Вирусолог назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус

По словам Евгения Тимакова, это, в частности, легкие, кишечник и печень
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Вирус также часто атакует легкие, эндотелий сосудов и кишечник, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в воскресенье.

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"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. <…> У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей - кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет", - сказал медик в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам Тимакова, коронавирус также сильно воздействует на иммунологическую память. "К сожалению, есть данные, что он работает также как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета, поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 243,4 млн человек, свыше 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 241 643 случая заражения, выздоровел 7 165 921 человек, умерли 230 600. Правительство РФ запустило ресурсстопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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