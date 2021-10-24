Вирусолог назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус

"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. <…> У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей - кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет", - сказал медик в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам Тимакова, коронавирус также сильно воздействует на иммунологическую память. "К сожалению, есть данные, что он работает также как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета, поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 243,4 млн человек, свыше 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 241 643 случая заражения, выздоровел 7 165 921 человек, умерли 230 600. Правительство РФ запустило ресурсстопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.