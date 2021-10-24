Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заряды скоротечного мокрого снега обрушатся на Москву до конца дня. Ночью все выпавшие осадки превратятся в гололед, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, но все равно до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, потому что температура уже приблизилась к нулевой отметке. Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега", - сказал он.

По словам Тишковца, ночью все выпавшие осадки превратятся в гололед, который покроет землю коркой льда толщиной в несколько миллиметров. "В ночь, как только минуса ударят, сразу вся эта вода на земле, бетоне и асфальте замерзнет, все покроется коркой льда в один-два миллиметра. Так что завтра скользко будет. Но днем все равно все растает", - отметил он.

Синоптик также подчеркнул, что 25-26 октября москвичей ждет улучшение погоды. Сквозь облака даже пробьется солнце. При этом 27 октября в столицу уже придут дожди.