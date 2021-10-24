В США собрали более $175 тыс. для помощи семье погибшей на съемках оператора

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) в США, превысила в воскресенье $175 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной платформы, на которой объединение кинематографистов ведет сбор средств.

Более 2,2 тыс. человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Размер отдельных пожертвований доходят до нескольких тысяч долларов.

Церемония прощания с Хатчинс прошла в субботу на одной из центральных площадей города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Проститься с оператором пришли десятки человек.

Несчастный случай произошел в четверг в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием актера Алека Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили 42-летняя Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении обстоятельств трагедии. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений пока не предъявлено.