Патриарха Варфоломея госпитализировали после перелета в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей прибывший в субботу в США, помещен в больницу в Вашингтоне в связи с недомоганием после долгого перелета. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба американской архиепископии константинопольского патриархата.

"Прямо перед отправлением на службу в собор Святой Софии, его Святейшество патриарх Варфоломей почувствовал недомогание из-за долгого перелета и плотного графика после прибытия [в США]. Врач посоветовал ему отдохнуть, в качестве меры предосторожности он был доставлен в больницу университета Джорджа Вашингтона для обследования", - говорится в сообщении.

Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября, ожидается, что он пробудет в США до 3 ноября.