Парки в шести селах Ставрополья благоустроят в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Парки в шести селах Ставрополья будут благоустроены по итогам 2021 года в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На большинстве территорий работы уже завершились, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

"Завершено благоустройство парка в селе Донском Труновского округа. <…> Аналогичные проекты мы реализуем в этом году сразу в шести селах Ставрополья", - написал он.

В парке села Донское отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамьи и систему освещения, создали на территории детскую площадку, скейтпарк и воркаут-площадку. В еще трех селах благоустройство парков также завершено, на двух территориях строители вышли на финальную стадию работ.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в 2021 году по федеральным и региональным проектам в крае уже благоустроили 143 общественных территории в городах и селах.