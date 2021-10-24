У туристов появилась возможность въезда на Северный Кавказ по электронным визам

ТАСС, 24 октября. Аэропорты Северного Кавказа в числе 20 других аэропортов включили в список пунктов пропуска иностранцев по электронной визе. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением вносятся изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу России, где иностранные туристы могут въехать на территорию страны на основании единой электронной визы. В документе указали перечень из 20 аэропортов, пункты пропуска которых получили соответствующие полномочия.

Реестр пунктов пропуска, где действуют электронные визы, появился в январе 2021 года. Ближайшей для Северного Кавказа территорией был аэропорт Ростова-на-Дону. Теперь въехать в округ по электронной визе иностранные туристы смогут через аэропорты Владикавказа в Северной Осетии, Грозного в Чечне, Махачкалы в Дагестане, Нальчика в Кабардино-Балкарии, Минеральных Вод в Ставропольском крае.

Порядок оформления электронной визы утвердили в ноябре 2020 года. Процедуру упростили - не требуются приглашения, брони в отеле или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Находиться по этой визе в России разрешается не более 16 суток.