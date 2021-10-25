В шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за пандемии коронавируса

П резидент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией.

Воспользоваться полномочиями к понедельнику решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.

О причинах введения дополнительных нерабочих дней

Власти Нижегородской области считают, что недельного перерыва, обозначенного указом президента, будет недостаточно, чтобы остановить рост числа заражений. По словам губернатора Глеба Никитина, двухнедельного "периода разобщения" должно хватить, чтобы "после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни".

В Пермском крае режим нерабочих дней решили продлить из-за роста числа пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в тяжелой форме и требуется госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких - 22 октября власти региона сообщали, что число таких пациентов увеличилось на 100 за неделю. Аналогичные решения приняты в Воронежской и Самарской области. Глава Самарской области Дмитрий Азаров при этом сообщал, что решение заранее обсуждалось с бизнесом, и отмечал, что оно является вынужденным, а также выразил надежду, что жители проведут это время дома и не будут посещать места массового скопления людей.

В Курской области решение объявить рабочие дни раньше было принято, по всей видимости, из-за сложной ситуации со смертностью и уровнем госпитализации коронавирусных больных. Главный санитарный врач региона Олег Климушин ранее сообщал, что показатель заболеваемости коронавирусом в Курской области на 12% выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу, за исключением Москвы и Московской области.

В Новгородской области для обеспечения достаточного количества коек для лечения ковидных больных разворачивают дополнительные места на базе областного роддома и за счет перепрофилирования отделений в больницах. Власти региона рассчитывают, что введение нерабочих дней позволит снизить уровень заболеваемости, чтобы не приостанавливать плановую госпитализацию.

Об ограничениях в работе заведений и предприятий

При этом главы регионов, объявляя о нерабочих днях, подчеркивали, что жители не останутся без товаров и услуг первой необходимости. В частности, в период нерабочих дней продолжат оказывать услуги медицинские и аптечные организации, не остановятся непрерывно действующие организации, а также предприятия, работающие в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. В регионах продолжит работу общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут продавать продукцию навынос.

В Воронежской области приостановят работу все ярмарки, склады, супермаркеты, а также торговые центры. Разрешено продолжить работать только находящимся на территории этих комплексов аптекам, салонам связи, продуктовым магазинам, а другим объектам розничной торговли - только при условии отдельного входа с улицы и дистанционной торговли через пункт выдачи или с доставкой. В Самарской области в период нерабочих дней торговые центры и комплексы площадью более 2 тыс. кв. м разрешается посещать только при предъявлении паспорта и QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Аналогичное ограничение введено для граждан, желающих разместиться в гостинице.

В Нижегородской области учеников школ решено отправить на каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы. В Новгородской области введены наиболее мягкие условия для нерабочих дней, например, разрешено работать детским садам и школам. Также по решению руководства могут продолжить деятельность все предприятия, в том числе кафе и рестораны в обычном режиме, однако выходящие на работу в эти дни сотрудники должны пройти вакцинацию от коронавируса или иметь документы, подтверждающие перенесенное заболевание.

В Курской области на период нерабочих дней в детских садах также вводятся дежурные группы, приостанавливается действие льготных проездных, ограничивается торговля непродовольственными товарами.

Нерабочие дни и ограничения в других регионах

В некоторых регионах России нерабочие дни также продолжатся дольше одной недели, в частности, в Москве и Московской области нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября, в Санкт-Петербурге - с 30 октября по 7 ноября, в Саратовской области - с 27 октября по 7 ноября, в Северной Осетии с 26 октября по 7 ноября. При этом власти регионов не исключили возможность продления нерабочих дней и после 7 ноября, если ситуация с заболеваемостью не будет улучшаться.

В большинстве регионов главы решили не вводить режим нерабочих дней на срок, превышающий одну неделю, однако некоторые жесткие меры были приняты: почти во всех субъектах России введена система QR-кодов для прохода в учреждения и места с массовым пребыванием людей. Кроме того, во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей. Однако в некоторых субъектах ограничения коснутся лишь тех, кто не переболел (или переболел более шести месяцев назад) и отказывается вакцинироваться.

В целом, по мнению региональных властей, новые ограничения должны остановить рост числа заражений, а также стимулировать людей пройти вакцинацию. В некоторых регионах меры уже дали эффект. Так, в Калининградской, Вологодской и Курской областях на прошлой неделе были зафиксированы показатели вакцинации за сутки, а в Санкт-Петербурге, по наблюдениям корреспондента ТАСС, образовались длинные очереди к пунктам вакцинации.