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Пандемия COVID-19

Гинцбург: QR-коды надо сохранить до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%

Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, отметил директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенная в ряде регионов России для улучшения эпидобстановки, должна действовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой", - сказал он.

По мнению Гинцбурга, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию, а если "это будет спустя рукава и не будет жестких границ" между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России становится сложнее из-за недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер. По ее словам, только за последнюю неделю заболеваемость в стране возросла на 15,5%, в 35 регионах она превышает среднероссийский уровень, а критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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