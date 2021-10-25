Разработчик "Спутник V" сообщил о безопасности вакцины для репродуктивной функции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" безопасна для репродуктивной функции человека, при этом сам ковид может оказывать на нее негативное влияние. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В плане репродуктивной безопасности - это [проведенные] большие исследования не только наши, а в первую очередь проведенные Центром акушерства, гинекологии [и перинатологии] им. В. И. Кулакова <...>, откуда однозначно совершенно следует, что вакцина полностью безопасна. А те, кто надеется себя обезопасить, переболев [ковидом], очень плохо поступают, потому что ковидная инфекция очень здорово действует на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, и, как следствие этого, на возможность оплодотворения и зачатия ребенка", - сказал он.

Ученый также посоветовал тем, кто думает о рождении детей, обязательно вакцинироваться.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщала, что возможность забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения, снижается у перенесших ковид женщин позднего репродуктивного возраста.