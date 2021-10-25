Молодежный форум Россия - ЕС "Брюссельский диалог" возобновил работу в очном формате

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Международный ежегодный молодежный форум "Брюссельский диалог", объединяющий участников из России и стран Европы, впервые с начала пандемии возобновил в эти выходные работу в Брюсселе в очном формате. Как сообщила в воскресенье корр. ТАСС директор Русского дома в Брюсселе Вера Бунина, главной темой форума стало обсуждение путей к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и вклада молодежи в эту задачу.

"Мы обсудили, каким образом достижение целей ООН и Повестки 2030, совместные действия, общие волонтерские проекты позволят нам создать то общее будущее, в котором мы вместе хотим жить. Здесь для нас особенно важен диалог с европейскими коллегами, представителями международных организаций, общественных объединений, которые примут участие в форуме, - отметила Бунина. - Форум позволил изучить российские и европейские практики в сфере реализации ЦУР, в особенности связанные с темой доступного образования, здравоохранения, охраной окружающей среды и борьбой с изменениями климата".

"Наша основная задача - это содействие развитию диалога молодежи России и стран Европы, привлечение молодых европейцев к сотрудничеству с ровесниками из России, формирование и продвижение объективного имиджа Российской Федерации в зарубежной молодежной среде в целях создания единого культурного, научного, информационного и образовательного пространства", - подчеркнула она.

Организаторами форума совместно с Русским Домом в Брюсселе также выступили МГИМО, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и Всемирная Ассоциация выпускников российских вузов

. Европейскими партнерами форума, в частности, выступили Брюссельская дипломатическая академия, Информационный центр ООН в Брюсселе, Европейский Корпус Солидарности. В форуме приняли участие около 200 участников из 40 стран мира. Дискуссия также транслировалась онлайн в социальных сетях.

17 целей устойчивого развития ООН были приняты странами - членами этой организации в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всего населения мира. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.