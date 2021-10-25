Египетская армия объявила конкурс на лучшее название для новой административной столицы

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Армия Египта объявила интернет-конкурс на лучшее название, которое предстоит дать новой административной столице страны. Соответствующее сообщение разместил в воскресенье на своей странице в Facebook официальный представитель ВС арабской республики Гариб Абдель Хафез Гариб.

"В стремлении вооруженных сил использовать творческий потенциал египетского народа в национальных проектах и в рамках подготовки к открытию новой административной столицы инженерное управление ВС организует конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города, - говорится в тексте. - Помимо разработки отличительной визуальной идентичности, отражающей взгляд государства на создание новых интеллектуальных городов и развитие общества через науку, искусство, инновации и современные технологии, конкурс также направлен на поощрение молодежи с целью ее активного участия в строительстве и развитии".

Работы принимаются на специально созданном сайте до 18 ноября, затем их будет изучать группа экспертов, в число которых войдут представители творческой интеллигенции страны. Победителей состязания ждет денежное вознаграждение: за лучшее название и девиз - от 10 тыс. до 50 тыс. египетских фунтов (от $640 до $3 200), а за лучший дизайн - от 30 тыс. до 100 тыс. фунтов (от $1 920 до $6 400). В каждой категории - три призовых места.

В сентябре этого года министерство жилищного хозяйства и городских поселений сформировало комитет для выбора названия и герба административной столицы с участием студентов египетских университетов, между которыми также был организован своего рода конкурс. И тогда было решено дать городу имя, соизмеримое с его положением на Ближнем Востоке, а также с учетом исторических аспектов Страны пирамид.

Возведение административной столицы Египта началось в 2015 году в 50 км к востоку от Каира на площади 700 кв. км. Стоимость проекта - $45 млрд. Она призвана стать местом постоянного проживания порядка 6,5 млн человек. Туда должны переехать правительство и парламент, а вместе с ними и более 50 тысяч чиновников и работников госсектора, а также иностранные посольства. Официальное открытие новой столицы было намечено на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса отложено как минимум до 2022 года. На протяжении всех этих лет город оставался безымянным.