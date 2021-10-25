Гинцбург: эффективность "Спутника V" за год применения подтвердили в десятках стран

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Эффективность и безопасность вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем за год применения подтверждена соответствующими данными из множества стран, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцина больше года в гражданском обороте, и не только у нас в стране. Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались "Спутником V", Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты - регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет. И никакой заинтересованности хвалить излишне "Спутник V" у них нет", - сказал он.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

"Спутник V" также демонстрирует, согласно данным исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet), высокий профиль безопасности. В частности, по данным авторов исследования, "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/ или длились менее двух дней.