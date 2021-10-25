В Приморье спасли из капкана трехмесячного амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты в Приморском крае освободили трехмесячного амурского тигра из капкана, в который краснокнижное животное попало когтем передней правой лапы. Дальнейшее нахождение в капкане грозило тигру гибелью, сообщила в понедельник пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"В Дальнереченском районе Приморского края из капкана освободили амурского тигренка. К счастью, дуги капкана не нанесли малышу серьезных травм, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице. Возраст зверя - три-четыре месяца, вес около 20-25 кг, самка", - говорится в сообщении.

О попавшем в капкан хищнике специалистам сообщил местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники обездвижили тигренка, осмотрели и обработали раны, полученные при попытке освободиться. По следам было установлено, что помочь зверю пыталась и мать-тигрица. Специалисты установили, что капкан, в который угодил краснокнижный хищник, был предназначен для обитающих в этой местности барсуков.

"Своевременно полученная информация помогла нам оперативно среагировать и тем самым спасти жизнь маленькой тигрице. Чем дольше она находилась бы в капкане, тем тяжелее были бы травмы, которая она могла нанести себе, пытаясь освободиться. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств хищник мог погибнуть от обезвоживания", - приводится в сообщении комментарий генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Спасательная операция длилась около четырех часов, после чего тигренок отошел от наркоза и вернулся к матери. В операции участвовали сотрудники министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, а также КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий".

Обитающий на Дальнем Востоке России амурский тигр является самым крупным видом в мире. Он занесен в международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя). В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.