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Гинцбург: около 80% якобы привившихся "Спутником V" и заболевших, купили сертификат

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи пояснил, что проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".

Ученый также предположил, что те публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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