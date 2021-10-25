Ученые предложили создать нацпарк на Колыме для компенсации экологического ущерба

ЯКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Биологи предложили создать трансграничную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) между Якутией и Магаданской областью для защиты животного и растительного мира, а также природных ландшафтов Верхнеколымского бассейна. Об этом ТАСС сообщила ученый секретарь института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН Елена Хаменкова.

Промышленное освоение Верхней Колымы началось почти 100 лет назад. В условиях многолетней мерзлоты россыпная золотодобыча на этой территории катастрофически разрушила долины и таликовые поймы рек, в которых сосредоточен почти весь биотический потенциал горно-таежного ландшафта. По подсчетам ученых, за годы освоения верхнеколымских россыпей полностью разрушены долины общей протяженностью около 3,7 тыс. км и площадью свыше 1,55 тыс. кв. км. Пространство, охваченное результатами россыпной золотодобычи, занимает почти 50 тыс. кв. км.

"Предложение о создании национального парка "Черский" уже поддержано правительством Магаданской области. Предполагается, что нацпарк будет состоять из двух больших кластеров, один из них будет располагаться на севере Магаданской области на границе с Якутией. Нацпарк призван стать одним из элементов компенсации экологического ущерба от почти столетней добычи россыпного золота. Будут созданы условия для сохранения не тронутых еще пространств дикой природы и среды обитания краснокнижных видов птиц и животных - кречета, кабарги и других. Кроме этого, участок парка, предлагаемый к включению в состав кластера "Омулевский" - это уникальный образец разнообразных горных ледниковых ландшафтов всего Северо-Востока", - рассказала Хаменкова.

О кластерах

Предполагается, что парк будет расположен на севере Магаданской области - в Сусуманском и Ягоднинском районах, в южных отрогах хребта Черского. Район находится в южных границах Арктической области в соответствии с представлениями Арктического совета (граница CAFF) и может рассматриваться как модельная точка для отслеживания динамики природных изменений на границе Арктической зоны РФ. Ученые предлагают создать два кластера - "Озеро Джека Лондона" и "Парк Омулевский". Общая запланированная площадь территории парка - 9,1 тыс. кв. км.

Кластер "Озеро Джека Лондона" предлагают разместить на левобережье верхней Колымы и хребтах Большой и Малый Анначаг, входящих в состав горных цепей Черского. Природную ценность территории составляют горные озера, альпийские ландшафты с ледниковыми долинами и моренами, горная и долинная флора и фауна бассейна верхней Колымы. Ледниковое озеро Джека Лондона входит в список важнейших водно-болотных угодий Магаданской области.

"На территории кластера известно об обнаружении четырех стоянок каменного века. Множественные находки в шурфах указывают на перспективность дальнейших археологических работ. В частности, обнаружены кострища, места разделки животных, остатки жилищ, мастерских для изготовления каменных орудий, находки костяных орудий, керамика", - рассказала Хаменкова, отметив, что район перспективен для исследований историков, археологов и биологов.

Второй кластер представляет собой горно-озерный край, ограниченный хребтами Охандя, Черге, Улахан-Чистай, Омулевское Среднегорье. Его природную ценность составляют горные озера. Их разнообразие и высотная поясность сформировали уникальный для Северо-Востока России природный комплекс. Кластер включает несколько крупных (до 23 кв. км) и глубоководных (до 110 м) озер, примыкающих к разным участкам бассейна реки Колыма. Межгорная котловина, в которой сформировался озерно-речной комплекс, продолжается севернее, на территорию республики Саха (Якутия), где уже создан национальный парк "Момский".

Этот район входит в список важнейших водно-болотных угодий Магаданской области, богат редкими и краснокнижными видами, а также памятниками истории. С древних времен это территория активного проживания и хозяйствования коренного населения Колымы. Известно о трех стоянках возрастом до 10 тыс. лет, двух стоянках до 7 тыс. лет, которые являются свидетельствами Уолбинской культуры Северо-Востока, связывающей древние народы этих мест с населением Чукотки и Камчатки.

Отдельные участки кластера являются свидетельством современной истории периода ГУЛАГа. Известно о расположении вдоль русла реки Омулевка посадочных полос перелетных полков трассы Аляска-Сибирь, а также одного из лагерей того периода.

О возмещении экологического ущерба

По словам Хаменковой, с начала освоения Колымо-Индигирского края он преимущественно осваивался россыпной золотодобычей. "Этот вид добычи "металла номер один" считается одним из самых пагубных для природных комплексов видов горнопромышленных работ. На территории Магаданской области на него до сих пор приходится большая часть работы горняков. Область занимает лидирующие позиции в стране по этому виду горнопромышленной деятельности. При этом экологические требования к ней ниже, чем при рудной золотодобыче", - уточнила биолог.

В результате, добавила Хаменкова, за почти столетнюю историю масштабного промышленного освоения на истоках крупнейшей восточносибирской реки Колымы сложилась крупная экологическая аномалия, которую можно увидеть из космоса. "Компенсировать масштаб разрухи может развитие сети особо охраняемых территорий, сохраняющих высокую природоохранную ценность, и их резервирование. В этом отношении южная окраина хребта Черского заслуживает особого внимания, [так как] хребты Черге и Охандя пока еще служат барьером, который защищает этот сохраняющий уникальную природную и историко-культурную ценность участок от натиска старателей", - пояснила эксперт.

Ученые считают, что северо-восточная часть России - это не только кладовая минеральных богатств, но и край, где сохранились первозданные ландшафты и уникальное биоразнообразие. "Горно-озерная область в южной части хребта Черского - один из бесспорных объектов природного наследия дальневосточного Севера. Эта территория могла бы стать реперной точкой для мониторинга динамики биоты на южной границе арктической полосы Евразии, служить связующим звеном для трансберингийских исследований и сдвинуть с мертвой точки дело развития экологической сети Магаданской области", - считает Хаменкова.