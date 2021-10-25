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Арбитражный суд взыскал с "Красноярскнефтепродукта" 304 млн рублей за разлив ГСМ

Разлив более 95 тонн топлива в Мотыгинском районе произошел весной 2020 года, в результате инцидента был причинен ущерб реке Ангара

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП) 304 млн рублей по иску регионального министерства экологии и рационального природопользования за разлив дизтоплива в Мотыгинском районе весной 2020 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с акционерного общества "Красноярскнефтепродукт" в доход федерального бюджета 304 008 413,28 рублей вреда, причиненного водному объекту р. Ангара в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами", - говорится в решении суда.

4 марта 2020 года на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное из-за разгерметизации дизельного трубопровода произошел разлив более 95 тонн ГСМ. В июле этого года суд зарегистрировал иск Минэкологии.

Разрыв трубопровода, предположительно, произошел в результате подвижки грунтов.

Теги
РоссияКрасноярский край
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