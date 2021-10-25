Арбитражный суд взыскал с "Красноярскнефтепродукта" 304 млн рублей за разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП) 304 млн рублей по иску регионального министерства экологии и рационального природопользования за разлив дизтоплива в Мотыгинском районе весной 2020 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с акционерного общества "Красноярскнефтепродукт" в доход федерального бюджета 304 008 413,28 рублей вреда, причиненного водному объекту р. Ангара в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами", - говорится в решении суда.

4 марта 2020 года на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное из-за разгерметизации дизельного трубопровода произошел разлив более 95 тонн ГСМ. В июле этого года суд зарегистрировал иск Минэкологии.

Разрыв трубопровода, предположительно, произошел в результате подвижки грунтов.