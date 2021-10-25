В заповеднике на Камчатке будут взвешивать медведей перед зимней спячкой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 октября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке установили платформенные весы на берегу Курильского озера, чтобы узнать, как меняется вес тела животных за лето во время нагула массы и после зимней спячки, сообщает в понедельник пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Специалисты рассчитывают узнать, как меняется масса тела животных с момента выхода из берлог до очередного зимнего сна, как на это влияет количество заходящих на нерест лососей, рыболовный успех отдельных особей и обилие растительных кормов. Это первый подобный эксперимент на особо охраняемых природных территориях", - говорится в сообщении.

Платформенные весы неавтоматического действия рассчитаны на нагрузку до 1 000 кг. Они установлены на тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в устье реки Хакыцин. Медведи смогут ходить по своему привычному маршруту, ненадолго становясь на весы. "Имея конкретные цифры массы каждого проходящего по ним животного и данные о времени "взвешивания" с кадров автоматической камеры, мы сможем ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос: "Сколько весит этот медведь?" Данные, собранные весной после выхода медведей из берлог и осенью, когда они набрали наибольшее количество жира, позволят сказать точно, как меняется вес медведя в течение года", - приводятся в сообщении слова государственного инспектора заповедника Лианы Варавской.

Уточняется, что взвешивание медведей в дикой природе без снотворного будет применено впервые.