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Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах от вакцины для подростков

Как отметил директор Центра им. Гамалеи, это поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны. Чаще всего это температура до 37,3 градусов Цельсия, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов", - сказал он.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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