За девять месяцев россияне более 1 млрд раз воспользовались онлайн-сервисами ГИБДД

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Количество запросов пользователей интерактивных сервисов на официальном сайте российской Госавтоинспекции за девять месяцев текущего года превысило 1 млрд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Количество интерактивных сервисов, предоставляющих свои услуги через официальный сайт ведомства (гибдд.рф), постоянно увеличивается, а сами сервисы становятся все более простыми и удобными в использовании, - сказала она. - В настоящее время на официальном сайте Госавтоинспекции активно функционируют несколько интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами важной для них информации или услуги".

По словам Волк, самый популярный сервис - это проверка неуплаченных штрафов. "Так, за девять месяцев текущего года число обращений за этой информацией превысило 580 млн", - добавила она. Данный сервис позволяет не только узнать обо всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны, в том числе и на машинах с иностранными регистрационными знаками, но и получить фотоматериалы, являющиеся доказательной базой при наложении штрафов Центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Вторая по популярности онлайн-услуга - сервис по проверке транспортных средств, позволяющий получить полную информацию об интересующем их автомобиле. В частности, речь идет об истории регистрации ТС, участии в ДТП, нахождении в розыске, наличии действующих запретов или ограничений. Всего за 9 месяцев 2021 года услугой воспользовались свыше 660 млн раз, что уже на 300 млн больше, чем за весь прошлый год. "При этом за девять месяцев этого года основными сведениями о ТС и периодах его регистрации в Госавтоинспекции граждане интересовались 215 млн раз. Проверяли автомобиль на участие в ДТП практически 260 млн раз. Более 65 млн обращений поступило за информацией о том, находится ли ТС в розыске. А ограничения проверяли свыше 120 млн раз", - рассказала официальный представитель МВД.

Волк также добавила, что большой популярностью пользуется сервис по проверке водительских удостоверений, им за девять месяцев 2021 года воспользовались свыше 14 млн раз. Активно востребован сервис по оформлению электронного уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами. На сайте также можно найти информацию о нормативных документах, регламентирующих требования к перевозке групп детей, методические рекомендации по их организации и другую полезную информацию.

Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции также реализованы различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать необходимую информацию о деятельности службы. В частности, там функционирует раздел о местах размещения средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. "Мы ведем активную и непрерывную работу по развитию ведомственного интернет-ресурса, его интерактивных сервисов и онлайн-справочников. Это позволит существенно экономить время граждан и более эффективно использовать личный состав, не отвлекая его на выполнение второстепенных задач, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему повышению безопасности на дорогах страны", - подытожила Волк.