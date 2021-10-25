В Эстонии непривитым запретили посещать общественные места

ТАЛЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Посещение общественных мест в Эстонии с понедельника возможно только для вакцинированных, а также переболевших коронавирусом жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее информации, с 25 октября в Эстонии начали действовать новые меры по ограничению распространения коронавируса. Согласно принятому правительством решению, непривитые жители даже при наличии негативного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения ряда общественных мест, включая спортклубы, заведения общепита, театры, кино, спа и др.

Также в Эстонии ужесточаются требования к ношению маски. Торговцы и поставщики услуг обязаны не пускать посетителей без масок в торговые центры и магазины.

Накануне спикер Рийгикогу (парламента) Юри Ратас заявил, что Эстония находится на грани катастрофы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 781 105 человек, что составляет более 58% населения страны, при этом 736 771 житель завершил курс вакцинации. Показатель заболеваемости ковидом за последние 14 дней составляет в Эстонии 1 311 случаев на 100 тыс. человек.