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Пандемия COVID-19

В Эстонии непривитым запретили посещать общественные места

Непривитые жители даже при наличии негативного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения некоторых общественных мест

ТАЛЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Посещение общественных мест в Эстонии с понедельника возможно только для вакцинированных, а также переболевших коронавирусом жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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По ее информации, с 25 октября в Эстонии начали действовать новые меры по ограничению распространения коронавируса. Согласно принятому правительством решению, непривитые жители даже при наличии негативного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения ряда общественных мест, включая спортклубы, заведения общепита, театры, кино, спа и др.

Также в Эстонии ужесточаются требования к ношению маски. Торговцы и поставщики услуг обязаны не пускать посетителей без масок в торговые центры и магазины.

Накануне спикер Рийгикогу (парламента) Юри Ратас заявил, что Эстония находится на грани катастрофы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 781 105 человек, что составляет более 58% населения страны, при этом 736 771 житель завершил курс вакцинации. Показатель заболеваемости ковидом за последние 14 дней составляет в Эстонии 1 311 случаев на 100 тыс. человек.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
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