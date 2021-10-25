Власти Амурской области предложили продлить каникулы в школах в связи с эпидобстановкой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Министерство образования Амурской области внесло предложение о продлении школьникам каникул на период введения по всей стране дней отдыха с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Что касается школ, в которых учатся по четвертям, то им рекомендовано внести изменения в график каникул и перенести их на неделю, объявленную нерабочей по всей стране", - говорится в сообщении.

Учреждения, в которых образовательный процесс выстроен по триместрам, и для учащихся осенние каникулы уже прошли, министерством образования региона предложено педагогам скорректировать учебные программы. "Чтобы дети безболезненно успели освоить все запланированное на год, и чтобы не допустить снижения качества образования", - цитирует пресс-служба слова министра образования и науки области Светланы Яковлевой.

Для детей, чьи родители работают в экстренных службах, больницах, аптеках и других подобных учреждениях, на период с 30 октября по 7 ноября в детских садах будут организованы дежурные группы. Вместимость каждой - до 12 человек.

"При поступлении каждого ребенка родители указывают место своей работы, и если это полиция, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребенка примут. В противном случае родителям предлагается провести выходные со своими детьми. Конечно, бывают различные жизненные обстоятельства, в этом случае вопрос предоставления мест в дежурных группах необходимо решать в индивидуальном порядке с администрацией детских садов", - добавила Яковлева.

Руководству колледжей, подведомственных региональному министерства образования и науки, предоставлено право выбора: либо 1, 2 и 3 ноября организовать учебный процесс с применением дистанционных технологий, либо скорректировать учебный процесс студентов с учетом выхода на каникулы.

О ситуации в Приамурье

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще шести муниципалитетах области начала работать система QR-кодов. Ограничительная мера распространяется на организации общепита, с 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта.

С начала пандемии в области выявлено 38,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 476 человек умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. С начала октября темпы вакцинации увеличились на 33%. Первым компонентом привиты 311,8 тыс. человек, вторым компонентом - 289,5 тыс. человек.