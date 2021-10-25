В Крыму зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Максимум заражения коронавирусом с начала пандемии - 655 случаев - выявили в Крыму за минувшие сутки, сообщил в понедельник журналистам врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"За последние сутки в Крыму зарегистрировано 655 случаев заражения коронавирусом", - сказал он.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 649 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября.

С начала пандемии в Крыму COVID-19 заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более десяти человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.