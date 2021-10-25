В Крыму за выходные накануне введения QR-кодов на треть вырос спрос на вакцинацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Крымские медики за минувшие выходные вакцинировали от коронавируса более чем на 30% больше людей, чем за предыдущие выходные, сообщил в понедельник журналистам врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Роспотребнадзор 19 октября предписал обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ряда сфер в Крыму, в том числе туризма. Руководителей предприятий обязали обеспечить иммунизацию 80% сотрудников первым компонентом к 15 ноября, вторым - к 20 декабря. С 25 октября введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений.

"За выходные привито 14 774 человека, что на 4,5 тыс. больше по сравнению с прошлыми выходными. Динамика прироста составила порядка 31%", - сказал Скорупский.

Он уточнил, что первым компонентом были привиты 10 637 человек, что на 3,5 тыс. больше чем в прошлые выходные. "Рост составил 48%. Вторым компонентом привиты 4 137, что на 1 тыс. человек больше по сравнению с прошлыми выходными. Рост составил 26,5%. Динамика положительная очевидна, я думаю, что при таком темпе, который сложился у нас за выходные, буквально за неделю-две мы сможем достигнуть желаемых результатов - это позволит получить тот уровень иммунитета, который должен быть", - добавил Скорупский.

По его словам, с понедельника увеличено количество выездных прививочных бригад на предприятия, чтобы снизить нагрузку на пункты вакцинации, где накануне введения системы QR-кодов возник ажиотажный спрос.

Власти Крыма ранее сообщали, что намерены к декабрю вакцинировать от коронавируса порядка 700 тыс. человек, чтобы достигнуть показателя иммунизации в 80% населения или 1 212 000 человек и создать коллективный иммунитет. Всего с начала пандемии в регионе заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов.