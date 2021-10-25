Секретарь СНБО Украины считает, что "за коронавирусом стоит человек"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и оборону Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение, "за ним стоит человек". Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина .

"Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - ответил Данилов на вопрос о том, считает ли он коронавирус "искусственным вирусом".

При этом секретарь СНБО Украины признал, что вопрос о происхождении нового коронавируса, вызвавшего пандемию, пока не решен. "Дело в том, что само биологическое оружие запрещено по многим конвенциям, и выход его в открытое пространство… То, что после этого происходит, дает мне основание полагать, что это может быть очень непростая история. Мы не получили ответ - это природный либо искусственно созданный вирус. Мнения периодически звучат разные, но окончательного ответа еще нет", - сказал Данилов.

В пятницу, 22 октября, секретарь Совбеза Украины сообщил, что страна начинает входить в пик пандемии, а число скончавшихся от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. По его словам, в день необходимо прививать от коронавируса порядка 350-400 тыс. человек, однако на данный момент это число вдвое меньше. По данным Минздрава, за последние сутки на Украине выявлено 14 634 заразившихся коронавирусом, скончались 330 человек. За время пандемии на Украине - 2 784 039 случаев инфицирования, 64 202 человека скончались. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 243,4 млн человек, свыше 4,9 млн скончались от осложнений. Согласно одной из версий, новый коронавирус передался человеку от диких животных, в частности, от летучей мышей.