Кинотеатры в Томской области не будут работать с 30 октября по 7 ноября

ТОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Томской области ужесточают ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции с 30 октября по 7 ноября, в частности, не будут работать кинотеатры и игровые залы, фудкорты будут работать навынос, спортивные мероприятия пройдут без зрителей. В школах и учреждениях дополнительного образования объявлены на это время каникулы, сообщается в официальном Telegram -канале оперштаба региона.

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлевали до 1 декабря 2021 года. В октябре из-за роста заболеваемости ограничения ужесточили. Так, с 15 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, врачей, студентов и учителей. Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений.

"Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония. Региональный штаб обязывает работодателей с 30 октября перевести не переболевших и не привитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 по 3 ноября детские сады в регионе будут работать в режиме дежурных групп, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет.

"У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет - будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или навынос. Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 46 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло почти на 50% - с 100 до 150 случаев в сутки. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.