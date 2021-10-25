Губернаторам рекомендовали ввести самоизоляцию для невакцинированных граждан старше 60 лет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от ковида, и перевести их на удаленку. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Также губернаторам следует совместно с руководителями организаций и предприятий перевести на дистанционный режим работы граждан старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, указывается в перечне поручений. Это следует сделать в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

Соблюдение масочного режима

Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и социальной дистанции.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая соблюдение населением масочного режима и социальной дистанции", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, руководителям регионов поручено обеспечить своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции. Губернаторы также должны усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.

Руководители регионов и глава Роспотребнадзора Анна Попова должны представить соответствующий доклад до 30 ноября и в дальнейшем отчитываться ежемесячно.