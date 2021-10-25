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Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида

Это предложение есть в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса.

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Как сообщается на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить <...> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Глава государства также поручил правительству РФ совместно с региональными властями и сторонами социального партнерства принять и реализовать рекомендации по предоставлению двух оплачиваемых выходных дней работникам, прошедшим вакцинацию от ковида.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября, далее - ежемесячно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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