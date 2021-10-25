Южнокорейские предприниматели готовы инвестировать в туристические проекты Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Южнокорейские предприниматели готовы инвестировать в развитие туризма на территории Приморского края. В качестве одной из наиболее перспективных территорий для реализации проектов рассматривается Хасанский район, сообщает в понедельник пресс-служба правительства края.

"Корейская сторона заинтересована в восстановлении и расширении экономического сотрудничества в рамках концепции "Девять мостов сотрудничества". Особый интерес вызывает развитие взаимодействия в области туризма", - пояснили в пресс-службе по итогам встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и председателя комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Пак Чон Су.

В ходе встречи Пак Чон Су сравнил Хасанский район с окрестностями города Базель, где сходятся границы Германии, Франции и Швейцарии, которая сейчас является одним из признанных мировых туристических центров. "Я считаю, что Хасанский район может превратиться в международный туристический центр. Многие корейские компании хотят работать в этом районе", - приводит пресс-служба слова Пак Чон Су.

Хасанский район на юге Приморья привлекает наибольшее число туристов со всего Дальнего Востока благодаря множеству живописных бухт, пляжей и уникальной природы. Здесь встречаются как южные, так и северные виды растений, многие из них эндемики и занесены в Красную книгу. На территории этого района находятся Дальневосточный морской заповедник и нацпарк "Земля леопарда". Развитие этой территории в крае проходит в рамках программы "Развитие туризма в Приморского крае".