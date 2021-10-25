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Пандемия COVID-19

Путин рекомендовал запретить развлекательные мероприятия и работу общепита ночью

Решение о принятии этих мер остается в полномочиях региональных властей, отмечается в перечне поручений президента
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов ограничить работу заведений общественного питания в ночное время и запретить проведение массовых развлекательных мероприятий. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник.

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В документе отмечается, что высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором" следует обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, "включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра". При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остается в полномочиях региональных властей.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - уточняется в документе.

Руководители регионов и глава Роспотребнадзора Анна Попова должны представить соответствующий доклад до 30 ноября и в дальнейшем отчитываться ежемесячно.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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