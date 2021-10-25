Путин поручил привлекать силы Минобороны и МЧС в регионах со сложной ситуацией по ковиду

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для помощи регионам, где складывается сложная ситуация с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

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"Оказывать поддержку субъектам РФ, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - поручил глава государства правительству.

Также кабинету министров следует обеспечить "проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты РФ отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Путин поручил правительству обеспечить "ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных и стационарных условиях".

Эти поручения даны по итогам совещания президента с членами кабинета министров 20 октября. Доклад о выполнении данных пунктов глава государства ждет до 31 октября, далее - еженедельно.