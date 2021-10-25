"Ельцин Центр" на Урале отменил кинофестивали и программные мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Руководство "Ельцин Центра" в Екатеринбурге приняло решение отменить все кинофестивали, которые должны были пройти с 28 октября, а также все программные мероприятия с 30 октября до 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра.

"Отменены все программные мероприятия с 30.10 по 7.11. Также отменены кинофестивали, которые были заявлены с 28.10", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что при этом музей Бориса Ельцина и арт-галерея работают по QR-кодам.

В частности, не состоятся "Неделя французкого кино 2021", поэтический вечер памяти Бориса Рыжего, показы фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival, "Хэллоуин по-французски" и другие мероприятия.

В регионе с начала пандемии зафиксировано более 152 тыс. случаев коронавирусной инфекции, уже выздоровели более 138 тыс. человек, умерли порядка 7 тыс. жителей. С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев - при этом в зоны "ковид-фри" не пускают по тестам ПЦР.

Нерабочие дни ввиду пандемии в Свердловской области пройдут с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.