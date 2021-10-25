Путин поручил Минздраву направить медбригады в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ совместно с профильными ведомствами организовать отправку медицинских бригад в регионы с неблагоприятной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Министерству здравоохранения РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным медико-биологическим агентством и с участием Российской академии наук с учетом ранее данных поручений [поручено] обеспечить направление в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной эпидемической ситуацией по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией (COVID-19) бригад медицинских специалистов ведущих медицинских и научных организаций для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи", - говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 декабря текущего года. Кроме того, Минздрав совместно с Минтрудом России во взаимодействии с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов должен будет проверять, как выдаются больничные тем, кто заболел ковидом или подозревает эту болезнь, а также контактировавшим с ними, контролируя, соблюдают ли те надлежащий режим лечения и изоляции. "Доклад - до 30 ноября 2021 года, далее - ежемесячно", - сказано в документе.