Справки о вакцинации будут проверять у туристов на въезде в Ивановскую область

ИВАНОВО, 25 октября. /ТАСС/. Контрольные пункты, на которых будут проверять сертификаты о вакцинации организованных туристических групп, установят на границе Ивановской области. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"В преддверии нерабочих праздничных дней туристические автобусы с точкой отправления из других регионов в Ивановской области смогут останавливаться, только если все туристы прошли полный курс вакцинации либо имеют актуальную справку о наличии антител. Поэтому соответствующие контрольные пункты появятся", - сообщил Фокин.

Он уточнил, что индивидуальным туристам для заселения в гостиницу также потребуются аналогичные документы. Гостям из других регионов без справок необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на коммерческой основе.

С 29 октября по 7 ноября в торговые центры, рынки и учреждения культуры Ивановской области можно будет войти только при предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации и справки о перенесенном ковиде. В регионе введена обязательная вакцинация на ряде предприятий до достижения коллективного иммунитета в 80%, а также самоизоляция граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. С 25 октября по 7 ноября все вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение, в школах на этот период объявлены двухнедельные каникулы.

Первый этап вакцинации в регионе прошли более 355 тыс. человек (это 50,7% от плана), полностью вакцинированы 300 тыс. человек. Всего заболевших с начала пандемии - свыше 53 тыс. человек, из них умерли 1 792.