Темпы распространения коронавируса в Псковской области за неделю выросли на 10%

ПСКОВ, 25 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к отметке в 56,5 тыс., за неделю составил 10%, сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram .

"За неделю рост заболеваемости составил порядка 10%. Нужно вместе сделать все возможное, чтобы замедлить распространение COVID-19. <...> Динамика прививочной кампании выросла. На этой неделе 6,3 тыс. жителей региона сделали первую прививку", - написал губернатор.

По данным губернатора, за последние сутки в регионе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 1 января 2021 года, когда было выявлено 303 случая инфицирования.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 56 321, 47 769 человек выздоровели, 884 пациента умерли.

До 7 ноября приостановлена работа театров, музеев, а также учреждений культуры, в том числе кинотеатров. Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений .