В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 930, это новый максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 8 279 573, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,46%.

В частности, за сутки было выявлено 2 693 случая в Санкт-Петербурге, 1 184 - в Самарской области, 769 - в Нижегородской области, 741 - в Воронежской области, 670 - в Башкирии.

В настоящее время в России продолжают лечение 861 293 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 690. Всего уже выздоровели 7 186 611 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 102 пациента в Санкт-Петербурге, 743 - в Самарской области, 584 - в Башкирии, 540 - в Ростовской области, 523 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 069 против 1 072 днем ранее, до 231 669.

Таким образом, в стране уже седьмой день подряд регистрируют свыше 1 000 смертей от новой болезни в сутки.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 65 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 42 - в Нижегородской области, 38 - в Краснодарском крае, 36 - в Башкирии, 33 - в Ростовской области.