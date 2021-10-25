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Мэра Клайпедского района оштрафовали в России на 2 тыс. рублей за нарушение границы

Бронюс Маркаускас рассказал, что компания из трех человек, отправившаяся 24 октября на катере на рыбалку, пересекла российскую границу неумышленно

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас был наказан в РФ штрафом за нарушение российской границы в Куршском заливе. Об этом он сообщил в понедельник журналистам на специально созванной пресс-конференции, посвященной воскресному инциденту.

"За неумышленное нарушение границы был назначен штраф в размере 2 тыс. рублей", - сказал он. Мэр утверждал, что компания из трех человек, отправившаяся в воскресенье на катере на рыбалку, пересекла российскую границу неумышленно. "Мы это поняли только после того, как к нам подошел российский катер береговой охраны и нам указали на пограничный буй, который мы не заметили", - утверждал Маркаускас.

Литовцы были задержаны и доставлены на контрольно-пропускной пункт, где у них были взяты объяснения и наложен штраф. "Общение шло корректно, никаких связанных с политикой вопросов нам не задавали", - сказал Маркаускас. Он сообщил, что является мэром Клайпедского района. "Никакой особой реакции на это не последовало", - отметил Маркаускас.

После выполнения формальностей задержанные были переданы литовской стороне. До полуночи воскресенья они вернулись домой.

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