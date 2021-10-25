Кабулов заявил, что Россия ждет от талибов большего либерализма в вопросе прав женщин

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет проявлять больше либерализма в вопросе соблюдения прав женщин на образование и работу. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Дипломат отметил, что Афганистану присущи свои культурные особенности, которые могут не совпадать с западными представлениями. "Поэтому давайте все-таки не навязывать, а работать в контексте уже устоявшихся в Афганистане культурных традиций. Но даже в этом контексте мы ожидаем от новых властей проявления большего либерализма", - указал он.

"Насколько мы знаем, например, в провинции Балх талибские власти разрешили открыть средние школы для девочек. Это маленький, но хороший шаг. В Афганистане 34 провинции - мы хотели бы, чтобы это распространилось везде, - продолжил Кабулов. - То же касается роли женщин в общественной жизни. После некоторых эксцессов талибы возвращают [на работу] всех женщин, работающих в сфере министерства здравоохранения, образования". По его словам, этот процесс идет медленно, но важна "устойчивая тенденция". "В Афганистане все происходит медленнее, чем хочется - главное, что происходит", - подчеркнул он.

Кабулов также обратил внимание на отсутствие повсеместных репрессий при талибах. "Еще месяц назад были катастрофические прогнозы, которые не сбываются. Я не говорю, что там идеально - далеко от идеала. Еще раз хочу сказать, давайте не навязывать наши критерии идеала афганцам, у них свои критерии", - резюмировал он.