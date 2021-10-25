Мишустин поздравил сотрудников Федеральной таможенной службы с 30-летием ведомства

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником и 30-летием ведомства. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Все эти годы сотрудники ведомства надежно защищают национальные интересы страны, укрепляют экономическую безопасность государства, а также эффективно решают задачи по пресечению контрабанды стратегических ресурсов, запрещенных веществ и материалов, оружия. Делают все, чтобы на внутренний рынок страны не попадала контрафактная и опасная для здоровья наших граждан продукция", - говорится в послании премьера.

Глава правительства отметил, что ФТС уверенно справляется с поставленными задачами, динамично развивается и является лидером по внедрению высоких технологий и цифровизации, что способствует повышению качества, оперативности и удобства таможенного оформления, а также делает прозрачными процессы администрирования.

"Таможенное дело в нашей стране существует не одно столетие и ведет свою историю от Торгового устава 1653 года, который положил начало образованию единой таможенной системы в нашей стране. Новым этапом развития службы стал 1991 год. В это время в стране происходили глобальные реформы, переход к рыночной экономике, либерализация внешнеэкономической деятельности, что требовало создания новой системы таможенных органов. Решающую роль в этом сыграл Государственный таможенный комитет России", - добавил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что большие достижения ФТС - это труд многотысячного коллектива, профессионалов высокого класса. Особую признательность он выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания службы. Их преданность своему делу всегда будет примером для молодого поколения таможенников, уверен Мишустин.

25 октября отмечается День таможенника - профессиональный праздник работников Федеральной таможенной службы России.