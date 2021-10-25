Выплаты в 50 тыс. руб. получат 77 тыс. блокадников и награжденных за оборону Ленинграда

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 77 тыс. граждан, имеющих статус жителей блокадного Ленинграда, а также награжденных медалью "За оборону Ленинграда", получат выплату в 50 тыс. руб. к 80-летию открытия Дороги жизни. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией", - сказал он, отметив, что выплаты получат 77 тыс. граждан.

Единовременная выплата будет производиться вместе с выплатой пенсии органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан. При этом гражданам, получающим две пенсии, единовременная выплата будет осуществляться территориальными органами ПФР.

Как напомнил министр, эти средства, в соответствии указом президента, получат граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни. Глава государства напомнил, что 8 сентября 1941 года сомкнулась блокада Ленинграда, а уже через несколько дней после того, как город был стиснут в кольце, через Ладогу открылась Дорога жизни.

