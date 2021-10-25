ВЦИОМ: четверть россиян, слышавших о сериале "Игра в кальмара", поддержали его запрет

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Порядка 26% россиян, которые слышали о южнокорейском сериале "Игра в кальмара", поддерживают предложение запретить его показ в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник.

"Среди тех, кто слышал хотя бы название сериала "Игра в кальмара", 26% скорее поддерживают идею запретить сериал в России (32-46% среди граждан старшего поколения), 29% - скорее не поддерживают (41-53% среди молодежи), а 31% ответили, что им это безразлично", - говорится в материалах опроса.

Из тех, кто знает о сериале, 40% считают вполне возможным, что сцены жестокости и насилия могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни после просмотра, считают это маловероятным 57%.

"Слышали о сериале "Игра в кальмара" 47% россиян, при этом 8% хорошо знают о сериале (20-36% среди молодежи, 16% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга), 13% слышали в общих чертах, о чем этот сериал (20-33% среди молодежи, 15% среди мужчин), а 26% слышали только название сериала, но не знают, о чем он", - говорится в результатах исследования, где отмечено, что 53% не знают об этом сериале.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" впервые транслировался на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию. В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.