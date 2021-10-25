В России стартовал конкурс молодых технологических предпринимателей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минобрнауки объявило о начале регистрации на всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, который направлен на поддержку инновационных идей студентов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет открытие регистрации на всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, организуемый при поддержке Фонда "Сколково". Заявки на участие принимаются до 10 ноября", - говорится в сообщении. Подать заявку на участие можно на сайте: https://sk.ru/youngtech/. Конкурс направлен на поддержку молодежи в сфере технологического предпринимательства.

Отбор пройдет по семи направлениям в соответствии с приоритетами научно-технологического развития РФ. Среди них: цифровые технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, добыча и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортировка и хранение энергии; персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения и так далее.

Этапы

Конкурс пройдет в два этапа. Региональный состоится с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате. На нем участники пройдут обучение по всем стадиям развития проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов в области предпринимательства и инноваций.

В финальном этапе лучшие выпускники предакселератора смогут представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря пройдет очная акселерационная программа в Инновационном центре "Сколково". Бизнес-ангелы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят работы финалистов. Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо" в декабре этого года.

"Технологические предприниматели - это особого типа люди, способные превратить идею в продукт. Необходимо дать возможность молодым, энергичным и талантливым студентам и выпускникам российских вузов проявить себя. Не только работать по специальности, но и создать рабочие места для тех, кто учится рядом, и для тех, с кем они взаимодействуют в регионе", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.