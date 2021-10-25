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Пандемия COVID-19

Центр "Вектор" впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса

По данным Роспотребнадзора, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки
© Пресс-служба Роспотребнадзора

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора впервые сделали фото дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Там уточнили, что изображения сняты на камеру электронного микроскопа. По данным Роспотребнадзора, вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.

"Ультратонкие срезы (40 нм) залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии уранилацетатом и цитратом свинца", - добавили в ведомстве.

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