Центр личного и рабочего пространства: продажи ноутбуков за пандемию выросли на 48%

Пандемия изменила поведение потребителей электроники: если раньше ноутбук покупали, только когда он выходил из строя, то сейчас он стал центром личного и рабочего пространства. Так, в России большим спросом стали пользоваться ноутбуки среднего и премиального сегмента. Эти и другие тренды обсудили участники круглого стола "Новая архитектура рынка ноутбуков: динамика и тренды", организованного компанией HONOR. Мероприятие состоялось в Hyatt Regency в Москве

В заседании круглого стола приняли участие президент HONOR в России, Турции и странах СНГ Тони Ран, старший консультант отдела исследований промышленных товаров международной исследовательской компании GfK Андрей Серегин, руководитель департамента "Домашний офис и фото" группы "М.Видео – Эльдорадо" Олег Резников, бизнес-партнер индустрии "Бытовая техника и электроника" компании "Яндекс" Виктор Грязнов, руководитель категории Windows ПК Microsoft в России Андрей Калугин. В рамках мероприятия был представлен доклад Consumer Insight Report от исследовательской компании Gfk, посвященный ключевым трендам и текущей динамике рынка ноутбуков. Согласно данным GfK, до начала пандемии в 2019 году в России половина всех заменяемых ноутбуков была старше шести лет. Но удаленная учеба и работа обусловили новые требования к покупке персонального ноутбука. В 2021 году россияне стали пользоваться ноутбуками среднего и премиального сегмента, сочетающими в себе высокий уровень производительности и оптимальное разрешение экрана. Кроме того, возросло среднее количество ноутбуков в расчете на семью. Сейчас российский рынок вырос до объема, которого не достигал с 2014 года, рассказали в GfK. Только за два года рост составил 48% в России, в Европе - 39%. "Будучи одним из ключевых игроков в сфере исследования и производства инновационных устройств, мы планируем выводить на рынок ноутбуки во всех ценовых категориях, в том числе в премиум-сегменте, так как видим растущий спрос аудитории, - добавил Тони Ран, президент HONOR в России, Турции и странах СНГ. - Мы следуем трендам и внимательно следим за изменениями на рынке, чтобы предлагать покупателям наиболее актуальные и востребованные продукты. Спустя всего два года после появления наших устройств мы смогли добиться больших результатов: в прошлом году всего за восемь месяцев компания HONOR достигла 21% доли рынка в категории ультрабуков и 8% в целом по категории. Недавно мы выпустили на рынок новые ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора AMD Ryzen™ 5 5500U, сочетающие в себе производительность и эффективность для пользователей, которым важны быстродействие и мобильность. И это только начало, мы не остановимся на достигнутом и будем максимально улучшать пользовательский опыт".

Россия vs Европа По данным исследовательской компании, рынок ноутбуков в России существенно отличается от европейского: если там пользователи покупают в основном ноутбуки в ценовом сегменте от 1000 долларов и наблюдается дефицит на дешевые компьютеры, то у нас традиционно растет спрос на модели доступного сегмента. При этом рост продаж наблюдается в рамках среднего ценового сегмента именно из-за дефицита бюджетных моделей. Если брать высшую ценовую категорию в России, то не менее ее половины представлена игровыми моделями, а в Европе большим спросом пользуются бизнес-ноутбуки. "По-прежнему остается высокий спрос в низком и среднем сегментах. Текущая структура предложения не полностью соответствует потребностям покупателей. При этом новое поколение потребителей ищет простоту, присущую смартфонам, в более мощных устройствах", - прокомментировал Андрей Калугин, руководитель категории Windows ПК Microsoft в России. Кроме того, потребители стали выбирать компактные модели, тогда как ранее на них был низкий спрос: это обусловлено в первую очередь ценовым фактором. По размеру экрана в 16 дюймов Россия по-прежнему лидирует среди всех европейских рынков, занимая его трехпроцентную долю. В России средний возраст ПК один из самых высоких в мире - более семи лет, отметил Андрей Калугин. Но пандемия привела к тому, что люди начали обновлять старые ПК на более современные решения: 67% опрошенных пользователей ПК говорят, что предпочли бы сегодня обновить свой ПК, а не смартфон, рассказал он.

Преобладание онлайна Ожидаемо, что во время пандемии онлайн-продажи росли. "Во время пандемии доля онлайн-продаж показала стремительный рост с 45 до 70% и с мая 2020 года демонстрирует стабильную ситуацию - в среднем 50%. Доля онлайн-продаж ноутбуков в России существенно выше по сравнению с Европой", - сообщил старший консультант отдела исследований промышленных товаров международной исследовательской компании GfK Андрей Серегин.

При этом сохранился тренд, когда 70% потребителей, купивших ноутбуки офлайн, уточняли цены и технические характеристики продукта в интернете, а онлайн-покупатели посещали ритейл-магазины, чтобы увидеть ноутбук вживую. Выбор покупателя Как отметил руководитель департамента "Домашний офис и фото" группы "М.Видео – Эльдорадо" Олег Резников, один из трендов в российском сегменте ноутбуков - спрос на модели из среднего и верхнего диапазонов. "Меняя старый ноутбук или приобретая дополнительный девайс в семью, пользователи предпочитают инвестировать на перспективу, выбирая более функциональное или производительное устройство с актуальными техническими характеристиками", - отметил он. По его словам, пользователи обращают внимание на время автономной работы, качество изображения, объем памяти и наличие встроенной камеры. Благодаря этому за последний год выросла доля ноутбуков стоимостью выше 40 тыс. рублей. "Еще один интересный тренд - покупатели стали уделять особое внимание функциям быстрой зарядки", - рассказал Андрей Серегин. Среди операционных систем лидирует Windows 10 - более 80% продаж в сети "М.Видео – Эльдорадо". Лучше больше При этом и в России, и в Европе предпочитают 15-дюймовые ноутбуки. Эксперты полагают, что выбор большого экрана обусловлен необходимостью постоянно использовать устройство в течение всего дня. По данным компании Microsoft, с момента начала пандемии экранное время выросло на 29%. Пандемия повысила интерес как к компактным и мощным моделям до 13 и 15 дюймов, которые удобнее транспортировать, так и к ноутбукам с большим дисплеем (от 16 дюймов) - для комфортной работы дома. "При этом порядка 60% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов", - добавил Олег Резников. По данным Яндекс.Маркета, заметный рост спроса на ноутбуки с большим размером экрана - от 16 дюймов - происходил именно в 2020 году, и это было связано с выходом сотрудников на удаленную работу. "В 2020 году доля продаж таких ноутбуков была практически в два раза больше по сравнению с долей в 2021 году, когда этот тренд выровнялся", - сообщил в свою очередь бизнес-партнер индустрии "Бытовая техника и электроника" компании "Яндекс" Виктор Грязнов.