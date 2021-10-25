Власти Петербурга считают, что нерабочие дни позволят встретить Новый год без жестких мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Соблюдение требований антиковидного постановления городского правительства, которое касается временной приостановки работы предприятий общепита, розничной торговли и других сфер в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, позволит Санкт-Петербургу подойти к новогоднему периоду без существенных ограничений. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Борис Пиотровский на видеоконференции по вопросу функционирования организаций города в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Мы разработали сбалансированный подход 121 постановления (об антиковидных ограничениях - прим. ТАСС), который даст нам возможность разорвать вирусную цепочку и в дальнейшем уже в декабре выйти к Новому году без существенных ограничений. Мы помним прошлый год, когда мы не имели возможности готовиться к празднику, ходить по магазинам. Мы считаем, что эта возможность, которая у нас появилась сейчас, в ноябре, за счет этих каникул - [благодаря этому] мы сможем разорвать цепочку и прийти к Новому году уже в другом режиме", - сказал Пиотровский.

По его словам, объявленные нерабочие дни позволят сократить социальные контакты. "По нашим подсчетам, количество людей, которые, например, будут находиться в это время в общественном транспорте, уменьшится более чем в два раза", - отметил вице-губернатор.

"У нас не парализуется жизнь города, город продолжает жить. Мы посмотрели, какие активности мы можем оставить", - сказал Пиотровский. Так, в городе продолжат работу театры и музеи, напомнил он.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов торговли товарами первой необходимости), предоставление услуг салонов красоты, допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки. Также запрещается доступ в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, временно приостанавливается проведение спортивных, физкультурных мероприятий, проведение культурных и зрелищных (за исключением театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий.